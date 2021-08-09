СБУ не передало НАБУ записи Медведчука, - Ситник

Служба безпеки України не передала Національному антикорупційному бюро України записи розмов народного депутата Віктора Медведчука. Зараз політик під домашнім арештом у справі про держзраду.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг глави НАБУ Артема Ситника.
Він зазначив, що НАБУ зверталося до СБУ з проханням передати аудіозаписи телефонних переговорів Медведчука.
Детективи планували їх вивчити в рамках розслідування справи про "трубу Медведчука" - нафтопродуктропровід "Самара - Західний напрямок".
Досі НАБУ не отримало зазначені записи від колег з СБУ.
"На жаль, ні (не отримали записи, - ред.). Але я сподіваюся, що ми їх ще колись отримаємо", - зазначив Ситник.
Раніше президент Володимир Зеленський відреагував на опубліковані журналістами записи телефонних розмов підозрюваного у державній зраді народного депутата Віктора Медведчука.
Нагадаємо, Апеляційний суд залишив Медведчука під домашнім арештом.