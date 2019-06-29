СБУ передала в военную прокуратуру одного из освобожденных пленных

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) передали в военную прокуратуру одного из освобожденных боевиками гражданина, который находится в розыске. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

В СБУ установили, что один из освобожденных граждан находится в Украине в розыске по подозрению совершения преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 407 (Самовольное оставление воинской части или места службы) УК Украины.

"После прилета в аэропорт "Киев", сотрудники СБ Украины дали возможность гражданину встретиться с родителями в Павлоградском районе Днепропетровщины. После чего в соответствии с действующим законодательством он был передан СБУ следователю военной прокуратуры Днепропетровского гарнизона, который ведет это дело", - сообщили правоохранители.

Также они подчеркнули, что не было нарушено никаких прав гражданина при сопровождении до военной прокуратуры.

"Решение о дальнейших процессуальных действиях будет приниматься военной прокуратурой", - добавили в СБУ.

Ранее РБК-Украина сообщало, что СБУ проверит четырех освобожденных пленных. Пресс-секретарь СБУ Елена Гітлянська сообщила, что пленных отправят в больницу, а после этого будет проведена стандартная процедура проверки.