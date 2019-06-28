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СБУ проверит четырех освобожденных пленных

Новости » Общество    28.06.2019 - 22:30
СБУ проверит четырех освобожденных пленных
Фото: пленные украинцы (sputnik.by)

В плену украинцев могли склонить к сотрудничеству

Четверо освобожденных украинских пленных, которые прибыли сегодня в Киев, пройдут специальную проверку СБУ. Об этом сказала журналистам пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

Как отметила Гітлянська, пока освобожденных отправят в больницу. Обследование будет проведено в специализированной клинике, где будет оказана лучшая помощь, будет проведено полное обследование. "В случае необходимости работать с ними будет психолог", - сказала она.

После этого будет проведена стандартная процедура проверки.

"Конечно, у нас есть стандартная процедура проверки, которую мы осуществляем в отношении всех освобожденных. Проверяем, поскольку мы понимаем, что люди находились под давлением, их могли склонить к сотрудничеству", - сказала пресс-секретарь.

Гітлянська также добавила, что в случае добровольного признания в том, что человека склонили к сотрудничеству, он освобождается от уголовной ответственности.

Как сообщало РБК-Украна, 28 июня в киевском аэропорту "Жуляны" приземлился самолет с четырьмя освобожденными украинцами. Освобожденных из плена в самопровозглашенных "ДНР/ЛНР" украинцев в аэропорту встретили родственники. В Киев они прибыли из Минска, куда были доставлены из Ростова-на-Дону.

Напомним, ранее стали известны имена украинцев, которых боевики согласились освободить из плена. Это Яков Веремейчик, обвиняемый якобы в применении запрещенных методов ведения войны, Эдуард Михеев, осужденный в непризнанной "ЛНР" до 12 лет за "государственную измену", Максим Горяинов, осужденный в непризнанной "ДНР" до 15 лет за содействие "террористической деятельности" и Дмитрий Великий, приговоренный к 15 годам за "террористическую деятельность".

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