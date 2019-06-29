СБУ передала у військову прокуратуру одного із звільнених полонених

Співробітники Служби безпеки України (СБУ) передали до військової прокуратури одного зі звільнених бойовиками громадянина, який знаходиться у розшуку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

У СБУ встановили, що один зі звільнених громадян знаходиться в Україні у розшуку за підозрою вчинення злочину, який передбачений ч. 4 ст. 407 (Самовільне залишення військової частини або місця служби) КК України.

"Після прильоту в аеропорт "Київ", співробітники СБ України дали можливість громадянину зустрітися з батьками у Павлоградському районі Дніпропетровщини. Після чого у відповідності до чинного законодавства він був переданий СБУ слідчому військової прокуратури Дніпропетровського гарнізону, який веде цю справу", - повідомили правоохоронці.

Також вони наголосили, що не було порушено жодних прав громадянина при супроводженні до військової прокуратури.

"Рішення щодо подальших процесуальних дій прийматиметься військовою прокуратурою", - додали в СБУ.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що СБУ перевірить чотирьох звільнених полонених. Речниця СБУ Олена Гітлянська повідомила, що полонених відправлять у лікарню, а після цього буде проведена стандартна процедура перевірки.