СБУ передала материалы внутренней проверки правоохранителям

Служба безопасности Украины передала в правоохранительные органы материалы с результатами внутренней проверки в отношении возможных нарушений сотрудниками СБУ. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Сообщается, что СБУ провели 23 проверки и служебных расследования, по результатам которых 55 человек привлечены к управленческим мероприятиям.

"СБУ передали в Государственное бюро расследований (ГБР) материалы о возможном давлении сотрудниками спецслужбы на бизнес. Национальному агентству предотвращения коррупции (НАПК) направлены материалы в отношении двух сотрудников СБУ, которые имели незадекларированную недвижимость и "подрабатывали" по совместительству. В Службе также состоялась проверка обоснованности получения служебного жилья. Уже выявлены отдельные случаи неправомерного получения квартир. Материалы также будут переданы в ГБР", - говорится в сообщении.

Напомним, 15 октября глава СБУ Иван Баканов подал президенту Владимиру Зеленскому проект новой редакции закона "О Службе безопасности Украины".

Также сообщалось, что Зеленский назначил Романа Семенченко уполномоченным президента по вопросам контроля за деятельностью Службы безопасности Украины.