СБУ передала матеріали внутрішньої перевірки правоохоронцям

Служба безпеки України передала в правоохоронні органи матеріали за результатами внутрішньої перевірки щодо можливих порушень співробітниками СБУ. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Повідомляється, що СБУ провели 23 перевірки та службові розслідування, за результатами яких 55 осіб притягнуто до управлінським заходам.

"СБУ передали в Державне бюро розслідувань (ДБР) матеріали про можливий тиск співробітниками спецслужби на бізнес. Національному агентству запобігання корупції (НАПК) направлені матеріали щодо двох співробітників СБУ, які мали незадекларований нерухомість і "підробляли" за сумісництвом. У Службі також відбулася перевірка обґрунтованості одержання службового житла. Вже виявлені окремі випадки неправомірного отримання квартир. Матеріали також будуть передані в ГБР", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 15 жовтня голова СБУ Іван Баканов подав президенту Володимиру Зеленському проект нової редакції закону "Про Службу безпеки України".

Також повідомлялося, що Зеленський призначив Романа Семенченко уповноваженим президента з питань контролю за діяльністю Служби безпеки України.