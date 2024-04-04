У СБУ озвучили несподівану версію удару РФ по 128-й бригаді ЗСУ

"Зараз одна із основних версій, що наведення (удару по 128-й бригаді, - ред) стало можливим саме через технічне проникнення. Цей випадок наочно показує, наскільки небезпечним є використання кіберзасобів у військових діях", - зазначив він.

У ході розслідування з'ясувалось, що на один із пристроїв, на якому був месенджер Signal, прийшло повідомлення про конкретну дату і місце шикування військовослужбовців, куди в подальшому й прилетіла ракета.

За словами бригадного генерала, розсилка фішингових повідомлень для зламу месенджерів конкретних військових є однією з загроз.

"Розсилає їх хакерське угруповання "Армагедон". Такі повідомлення йдуть тисячами. Коли їм вдається "зламати" пристрій, то ворог отримує доступ до месенджерів, до комп’ютерів через пошти. Часто це призводить до трагічних наслідків", - зазначив Вітюк.