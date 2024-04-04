В СБУ озвучили неожиданную версию удара РФ по 128-й бригаде ВСУ

"Сейчас одна из основных версий, что наведение (удара по 128-й бригаде, - ред) стало возможным именно из-за технического проникновения. Этот случай наглядно показывает, насколько опасно использование киберсредств в военных действиях", - отметил он.

В ходе расследования выяснилось, что на одно из устройств, на котором находился мессенджер Signal, пришло сообщение о конкретной дате и месте построения военнослужащих, куда в дальнейшем и прилетела ракета.

По словам бригадного генерала, рассылка фишинговых сообщений для взлома мессенджеров конкретных военных является одной из угроз.

"Рассылает их хакерская группировка "Армагедон". Такие сообщения идут тысячами. Когда им удается "взломать" устройство, то враг получает доступ к мессенджерам, к компьютерам через почты. Часто это приводит к трагическим последствиям", - отметил Витюк.