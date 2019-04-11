СБУ отреагировала на распоряжение Порошенко по Медведчуку

Глава СБУ Василий Грицак отчитается о выполнении поручения президента Украины Петра Порошенко относительно пребывания Виктора Медведчука в Минском процессе.

Об этом на брифинге рассказал представитель департамента контрразведки СБУ Владимир Настюк, сообщает корреспондент РБК-Украина.

Порошенко обратился в Службу безопасности Украины с требованием проанализировать целесообразность присутствия Виктора Медведчука в переговорах гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы в Минске.

"Могу сказать, что поручение президента будет выполнено вовремя. И председатель СБУ сделает соответствующий доклад президенту Украины, и я думаю, что после этого общественность также получит соответствующую информацию", - сказал он.

Вчера Виктор Медведчук заявил, что вывести его из переговорного процесса по Донбассу невозможно. По словам Медведчука, он занимается переговорами между Украиной и Россией исключительно по просьбе президента Украины.

Отметим, в прошлом году Порошенко назвал лидера общественного движения "Украинский выбор - Право народа", члена партии "За життя" Виктора Медведчука представителем президента России Владимира Путина в Трехсторонний контактной группе в Минске.