СБУ відреагувала на обстріл телеканалу у Києві

Фото: будівля СБУ (РБК-Україна)

Наразі правоохоронці проводять заходи з розшуку зловмисника

Служба безпеки України (СБУ) проведе розслідування інциденту з обстрілом будівлі телеканалу "112 Україна" у Шевченківському районі Києва. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку СБУ в Facebook.

Як повідомляється, за фактом пострілу з гранатомету в фасад будівлі телеканалу було відкрите кримінальне провадження за ч. 1 ст. 258 Кримінального кодексу - терористичний акт.

Зазначається, що співробітники СБУ проведуть розслідування обставин інциденту. Наразі правоохоронці розшукують зловмисника.

"Наразі спільно з поліцією та іншими правоохоронними органами та Службою безпеки проводяться невідкладні слідчі дії та розшукові заходи", - йдеться в заяві спецслужби.

РБК-Україна писало, що в мережі опублікували відео з камер спостереження, на якому зафіксовано момент пострілу в будівлю телеканалу "112 Україна". На відео видно звідки стріляв зловмисник та момент вибуху снаряду.

Нагадаємо, вночі 13 липня на вулиці Дегтярівській у Шевченківському районі Києва невідомий здійснив постріл з гранатомету в фасад будівлі телеканалу "112 Україна". В результаті інциденту ніхто не постраждав.

Поліція отримала повідомлення про вибух на Дегтярівській близько 4-ї години ночі. На місці події правоохоронці виявили відстріляний тубус гранатомету. Поліція кваліфікувала подію як терористичний акт.