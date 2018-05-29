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СБУ открыла дело за трансляцию парада 9 мая в оккупированном Донецке

НовостиПроисшествия    29.05.2018 - 13:37
Фото: "парад" в Донецке (twitter.com/AlferovaYulya)
Фото: "парад" в Донецке (twitter.com/AlferovaYulya)

Уголовное дело открыто в отношении ресурса korrespondent.net

Служба безопасности Украины открыла уголовное производство в отношении ресурса korrespondent.net за трансляцию парада 9 мая в оккупированном Донецке. Об этом в Facebook со ссылкой на ответ на депутатский запрос сообщила нардеп от "Народного фронта", глава комитета Верховной рады по вопросам свободы слова и информационной политики Виктория Сюмар.

"СБУ будет расследовать трансляцию парада из оккупированного Донецка под названием "Парад Победы 2018 в ДНР". Важный прецедент", - отметила Сюмар.

 
 

 

В ответе на депутатский запрос указано, что досудебное расследование начато по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 436-1 Уголовного кодекса Украины. Отметим, данная статья предусматривает ответственность за пропаганду коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов с помощью СМИ.

Напомним, ранее сообщалось, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов инициирует введение санкций против украинских СМИ за трансляцию "военного парада" в оккупированном Донецке.

 

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Теги публикации: Служба безопасности Украины, ДНР, парад  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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