СБУ відкрила справу за трансляцію параду 9 травня в окупованому Донецьку

Кримінальну справу відкрито стосовно ресурсу korrespondent.net

Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження щодо ресурсу korrespondent.net за трансляцію параду 9 травня в окупованому Донецьку. Про це у Facebook з посиланням на відповідь на депутатський запит повідомила нардеп від "Народного фронту", голова комітету Верховної ради з питань свободи слова та інформаційної політики Вікторія Сюмар.

"СБУ таки розслідуватиме трансляцію параду з окупованого Донецька під назвою "Парад Перемоги 2018 в ДНР". Важливий прецедент", - зазначила Сюмар.

У відповіді на депутатський запит зазначено, що досудове розслідування розпочато за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 436-1 Кримінального кодексу України. Зазначимо, дана стаття передбачає відповідальність за пропаганду комуністичної та націонал-соціалістичного тоталітарних режимів за допомогою ЗМІ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов ініціює введення санкцій проти українських ЗМІ за трансляцію "військового параду" в окупованому Донецьку.