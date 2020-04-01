СБУ открыла дело по факту незаконного прослушивания брата Ермака

Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту незаконного прослушивания брата главы Офиса президента Дениса Ермака. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Дело возбудили после публикации в Facebook народным депутатом Гео Леросом видео, на котором брат главы Офиса президента Денис Ермак обсуждает назначение на различные должности, в частности, в Киевской таможне, Министерстве инфраструктуры и "Укрзализныци".

"Главное следственное управление СБ Украины осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве по факту незаконного использования специальных технических средств негласного получения информации для видео-фиксации встреч Дениса Ермака, то есть преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 359 Уголовного кодекса Украины", - заявили в СБУ.

В Службе безопасности также прокомментировали сегодняшний визит к Леросу. В частности, в СБУ пояснили, что сотрудники службы пытались вручить нардепу повестку о вызове на допрос в качестве свидетеля в указанном уголовном производстве, однако тот отказался от ее получения и предложил обратиться к его адвокату.

Напомним, сегодня нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос заявил, что к нему домой приехали сотрудники СБУ. Самого депутата дома не было, поэтому он отправил по месту жительства адвоката.

Как сообщало РБК-Украина, после публикации "пленок Лероса", уголовное дело открыла Специализированная антикоррупционная прокуратура. Только в этом случае производство возбудили по факту возможного злоупотребления влиянием при назначении на должности в органы государственной власти.