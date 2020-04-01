К Гео Леросу домой приехала СБУ

Фото: Гео Лерос (facebook.com/geo.ya.1)

По мнению нардепа, сотрудники СБУ хотели вручить ему повестку на допрос

К народному депутату от фракции "Слуги народа" Гео Леросу прихали сотрудники Службы безопасности Украины. Об этом сообщил сам нардеп у себя в Facebook.

Лерос отметил, что сотрудники спецслужбы прибыли по его домашенму адресу. В это время его дома не было, к следователям поехал адвокат.

"Приехало СБУ по адресу моего проживания. Говорят, приехали домой повестки вручать, но дома меня нет, я за молоком поехал, адвокат поехал", - сыронизировал нардеп.

Upd: говорят приехали домой повестки вручать, но дома меня нет, я за молоком поехал. адвокат поехал к ним. Приехало... Опубліковано Geo Leros Середа, 1 квітня 2020 р.

Напомним, ранее Лерос обнародовал видео с братом Андрея Ермака Денисом, который обсуждает назначение на различные должности, в частности, в Киевской таможне, Министерстве инфраструктуры и "Укрзализныце".

Комментируя "пленки Лероса", глава ОП Андрей Ермак заявил, что опубликованное видео с его братом является инструментом борьбы некоторых людей не только против него лично, но и против украинской власти в целом.

Также РБК-Украина сообщало, что сам Денис Ермак отрицает причастность к назначениям на высокие должности.