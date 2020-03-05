ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

СБУ відкрила понад 100 кримінальних проваджень у сфері протидії тероризму

Новини » Суспільство     05.03.2020 - 10:56
СБУ відкрила понад 100 кримінальних проваджень у сфері протидії тероризму
Фото: Іван Баканов (РБК-Україна)

Також СБУ попередила кілька терактів з боку так званих "Л/ДНР"

Служба безпеки України за півроку попередила кілька терористичних актів, які планували представники так званих "Л/ДНР". Про це заявив голова СБУ Іван Баканов, йдеться у повідомленні прес-служби відомства.

За його словами, теракти готувались представниками так званих "Л/ДНР".

"Наприклад, 5 років позбавлення волі отримав громадянин, що планував вибух у житловому масиві Запоріжжя. А на початку цього року в Харкові попередили замах на українського розвідника. Злочинець хотів не просто вбити військового, але нанести максимальну шкоду іншим людям. Тому заклав вибухівку прямо в під’їзді багатоквартирного будинку. Уявляєте кількість можливих жертв?", - заявили в СБУ.

Загалом, як повідомляється, за останні півроку СБУ відкрила 106 кримінальних проваджень у сфері протидії тероризму та захисту територіальної цілісності. 34 - за фактом створення терористичної організації, 14 - за ознаками вчинення терористичної дії.

Нагадаємо, вчора Баканов повідомив, що було відкрито 114 проваджень за лінією контррозвідки. Сорок осіб по цих справах уже отримали судові вироки за статтями "держзрада" та "шпигунство"

Також РБК-Україна писало, що спецслужба відкрила 69 кримінальних проваджень по лінії контррозвідки, що стосуються викриття шпигунів, агентів ворожих спецслужб і державної зради. Підкреслювалося, що по дев'яти справах про держзраді вже є рішення суду.

Законопроект про реформу СБУ повинні внести в Раду в найближчі дні, - Баканов Рада підтримала зміни Зеленського в закон "Про національну безпеку"
Новини України Служба безпеки Україниуголовное производствоТероризм
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся