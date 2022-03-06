В СБУ отчитались о ликвидации диверсантов и агентов РФ в регионах

Служба безопасности Украины постоянно работает над ликвидацией диверсионных групп и агентов России. За последние дни правоохранители обнаружили вражеские ДРГ в пяти областях Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Отмечается, что Россия пытается "расконсервировать" бывших военных на территории Украины и привлечь их к шпионажу и подпольной войне.

Донецкая область

Задержало группу диверсантов, которая прибыла на Донбасс из оккупированного Крыма. Они должны были узнать о позициях ВСУ и расположении блокпостов. Кроме того, враги имели целью совершить диверсии и подготовить плацдарм для дальнейшей зачистки основными силами РФ.

На допросе ДРГ предоставили важные показания и данные против оккупационных войск.

Харьковская область

СБУ задержало корректировщика огня. Он должен был направлять обстрелы на военные и инфраструктурные объекты, однако при его участии вражеские войска обстреляли жилые кварталы. Этих действия привели к потерям среди мирного населения.

Закарпатская область

Шпиона задержали в одном из населенных пунктов. Он собирал данные о настроениях мирного населения и их отношении к России.

Днепр

Задержаны двое местных жителей, которые поддерживали действия Российской Федерации. Один из них фотографировал военные объекты. В его ноутбуке обнаружена план-схема Оперативного командования "Восток".

Другой агент собирал информацию о блокпостах. Он ставил метки на Google карте, таким образом передавая данные кураторам.

Киев

Задержаны двое братьев-пропагандистов, которые имеют пророссийские и пробелорусские взгляды. Они тесно сотрудничали со спецслужбами стран-агрессоров.

Они расшатывали внутреннюю обстановку в стране и пытались создать "нужную информационную картинку" для России и Белоруссии.