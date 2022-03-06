ru ua
Нд, 06 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

В СБУ відзвітували про ліквідацію диверсантів і агентів РФ в регіонах

Новость на русском →
Україна, Неділя 06 березня 2022 09:57
В СБУ відзвітували про ліквідацію диверсантів і агентів РФ в регіонах Фото: в Україні затримали декілька диверсійних груп та агентів РФ (ssu.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Служба безпеки України постійно працює над ліквідацією диверсійних груп та агентів Росії. За останні дні правоохоронці виявили ворожі ДРГ у п'яти областях України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Зазначається, що Росія намагається "розконсервувати" колишніх військових на території України та залучити їх до шпигування і підпільної війни.

Донецька область

Затримало групу диверсантів, яка прибула на Донбас з окупованого Криму. Вони повинні були дізнатися про позиції ЗСУ та розташування блок-постів. Крім того, вороги мали за мету вчинити диверсії і підготувати плацдарм для подальшої зачистки основними силами РФ.

На допиті ДРГ надали важливі свідчення та дані проти окупаційних військ.

Харківська область

СБУ затримало коригувальника вогню. Він повинен був направляти обстріли на військові та інфраструктурні об'єкти, проте за його участі ворожі війська обстріляли житлові квартали. У результаті цих дій було спричинило втрати серед мирного населення.

Закарпатська область

Шпигуна затримали в одному із населених пунктів. Він збирав дані про настрої мирного населення та їх ставлення до Росії.

Дніпро

Затримано двох місцевих жителів, які підтримували дії Російської Федерації. Один із них фотографував військові об'єкти. У його ноутбуці виявлено план-схему Оперативного командування "Схід".

Інший агент збирав інформацію про блок-пости. Він ставив мітки на Google карті, таким чином передаючи дані кураторам.

Київ

Затримано двох братів - пропагандистів, які мають проросійські та пробілоруські погляди. Вони тісно співпрацювали зі спецслужбами країн-агресорів.

Вони розхитували внутрішню обстановку в країні та намагалися створити "потрібну інформаційну картинку" для Росії та Білорусії.

Нагадаємо, за минулу добу в Дніпропетровській області було затримано 11 диверсантів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України
NEWS
Кабмін затвердив порядок збору та зберігання тіл загиблих окупантів
Кабмін затвердив порядок збору та зберігання тіл загиблих окупантів
DAILY
Позиційна війна. Що стоїть за переговорами України і Росії і чого від них чекати
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Позиційна війна. Що стоїть за переговорами України і Росії і чого від них чекати