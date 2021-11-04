СБУ по ошибке внесла украинского актера в "черный список". Ее уже исправляют

Сообщается, что СБУ уже направила в Министерство культуры и информационной политики представление об исключении Томусяка из списка.

В спецслужбе объяснили, что рекомендовали внести его из-за того, что его имя числилось среди участников съемочной группы российского пропагандистского фильма.

"Однако детальное изучение состава группы свидетельствует, что данный гражданин не участвовал в съемках. Следовательно, Валентина Томусяка внесли ошибочно… СБУ приносит извинения Валентину Томусяку", - отметили в спецслужбе.

В то же время министр культуры Александр Ткаченко заявил, что эта ситуация доказывает, что система нуждается в доработке. Кроме того, Минкульт договорился, что в дальнейшем будет вместе с СБУ верифицировать кандидатов в "черный список".