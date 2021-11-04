СБУ помилково внесла українського актора до "чорного списку". Ситуацію вже виправляють

Повідомляється, що СБУ вже направила до Міністерства культури та інформаційної політики подання про виключення Томусяка зі списку.

У спецслужбі пояснили, що рекомендували внести його через те, що його ім'я значилося серед учасників знімальної групи російського пропагандистського фільму.

"Однак детальне вивчення складу групи свідчить, що даний громадянин не брав участі в зйомках. Відтак, Валентина Томусяка внесли помилково ... СБУ приносить вибачення Валентину Томусяку", - зазначили у спецслужбі.

Водночас міністр культури Олександр Ткаченко заявив, що ця ситуація доводить, що система потребує доопрацювання. Крім того, Мінкульт домовився, що надалі буде разом з СБУ верифікувати кандидатів до "чорного списку".