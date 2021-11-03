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Минкульт обновил "черный" список. В него попали еще более 30 российских актеров

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Украина, Среда 03 ноября 2021 16:29
Минкульт обновил "черный" список. В него попали еще более 30 российских актеров Фото: Минкульт обновил "черный" список (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Министерство культуры и информационной политики Украины по представлению Службы безопасности Украины внесло 32 российских актера в список лиц, которые угрожают национальной безопасности Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и информационной политики Украины.

Среди актеров РФ, которые вошли в список:

  1. Павел Богомолов
  2. Илья Власов,
  3. Михаил Разинкин,
  4. Анастасия Бакланова,
  5. Роман Гусев,
  6. Константин Гапонов,
  7. Вячеслав Земляной,
  8. Максим Шпаковский,
  9. Андрей Фомин,
  10. Илья Домбровский,
  11. Юрий Котов,
  12. Людмила Яковлева,
  13. Игорь Лучихин,
  14. Татьяна Бурнакина,
  15. Екатерина Федченко,
  16. Екатерина Насонова,
  17. Андрей Пензин,
  18. Владимир Миллер,
  19. Александр Романов,
  20. Усейн Дегерменджи,
  21. Александр Классен,
  22. Андрей Скабар,
  23. Сергей Воробьев,
  24. Валентин Томусяк,
  25. Александр Загляев,
  26. Роман Никифоров,
  27. Дмитрий Чудин,
  28. Александр Лапшов,
  29. Александр Марушев,
  30. Егор Попов,
  31. Евгений Кузьмин,
  32. Михаил Грищенко.

По состоянию на 3 ноября всего в списке 258 фамилий. Он будет обновляться по мере поступления информации от СБУ о лицах, которые создают угрозу национальной безопасности.

Напомним, Украина ввела санкции против 11 российских артистов, которые посещали оккупированный Крым.

А министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявлял, что в Украине постепенно будет спадать наплыв российских артистов.

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Российская Федерация Министерство культуры
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