Минкульт обновил "черный" список. В него попали еще более 30 российских актеров
Министерство культуры и информационной политики Украины по представлению Службы безопасности Украины внесло 32 российских актера в список лиц, которые угрожают национальной безопасности Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и информационной политики Украины.
Среди актеров РФ, которые вошли в список:
- Павел Богомолов
- Илья Власов,
- Михаил Разинкин,
- Анастасия Бакланова,
- Роман Гусев,
- Константин Гапонов,
- Вячеслав Земляной,
- Максим Шпаковский,
- Андрей Фомин,
- Илья Домбровский,
- Юрий Котов,
- Людмила Яковлева,
- Игорь Лучихин,
- Татьяна Бурнакина,
- Екатерина Федченко,
- Екатерина Насонова,
- Андрей Пензин,
- Владимир Миллер,
- Александр Романов,
- Усейн Дегерменджи,
- Александр Классен,
- Андрей Скабар,
- Сергей Воробьев,
- Валентин Томусяк,
- Александр Загляев,
- Роман Никифоров,
- Дмитрий Чудин,
- Александр Лапшов,
- Александр Марушев,
- Егор Попов,
- Евгений Кузьмин,
- Михаил Грищенко.
По состоянию на 3 ноября всего в списке 258 фамилий. Он будет обновляться по мере поступления информации от СБУ о лицах, которые создают угрозу национальной безопасности.
Напомним, Украина ввела санкции против 11 российских артистов, которые посещали оккупированный Крым.
А министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявлял, что в Украине постепенно будет спадать наплыв российских артистов.