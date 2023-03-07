СБУ опублікувала ексклюзивне відео сьогоднішнього обміну полоненими

Сьогодні, 7 березня, відбувся черговий обмін полоненими між Україною та Росією. СБУ опублікувало відео повернення додому 130 українських захисників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Служби безпеки України.
Зазначається, що обмін полоненими - це результат роботи Об’єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених, який виконав рішення Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.
"Життя кожного українця - найвища цінність! Працюємо над тим, аби виконати доручення президента і повернути з полону кожного українця", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у вівторок, 7 березня, Україна повернула з полону 130 своїх захисників.
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