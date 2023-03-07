СБУ опубликовала эксклюзивное видео сегодняшнего обмена пленными

Сегодня, 7 марта, прошел очередной обмен пленными между Украиной и Россией. СБУ опубликовало видео возвращения домой 130 украинских защитников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Службы безопасности Украины.
Отмечается, что обмен пленными - это результат работы Объединенного центра по координации поиска и освобождения военнопленных, который выполнил решение Координационного штаба по обращению с военнопленными.
"Жизнь каждого украинца - самая высокая ценность! Работаем над тем, чтобы выполнить поручение президента и вернуть из плена каждого украинца", - говорится в сообщении.
Напомним, во вторник, 7 марта, Украина вернула из плена 130 своих защитников.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.