СБУ опублікувала ексклюзивне відео сьогоднішнього обміну полоненими
Сьогодні, 16 лютого, відбувся черговий обмін полоненими між Україною та Росією. СБУ опублікувало відео повернення додому 100 українських захисників та одного цивільного.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Служби безпеки України.
Зазначається, що обмін полоненими - це результат роботи Об’єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених, який виконав рішення Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.
"Життя кожного українця - найвища цінність! Працюємо над тим, аби виконати доручення президента і повернути з полону кожного українця", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, сьогодні, 16 лютого, пройшов черговий обмін полоненими між Україною та Росією. Додому повернулися 100 українських воїнів та один цивільний.
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