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СБУ опублікувала ексклюзивне відео сьогоднішнього обміну полоненими

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Четвер 16 лютого 2023 19:01
СБУ опублікувала ексклюзивне відео сьогоднішнього обміну полоненими Фото: Україна повернула з російського полону сотню військових та цивільного (t.me/dmytro_lubinetzs)
Автор: Тетяна Степанова

Сьогодні, 16 лютого, відбувся черговий обмін полоненими між Україною та Росією. СБУ опублікувало відео повернення додому 100 українських захисників та одного цивільного.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Служби безпеки України.

Зазначається, що обмін полоненими - це результат роботи Об’єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених, який виконав рішення Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

"Життя кожного українця - найвища цінність! Працюємо над тим, аби виконати доручення президента і повернути з полону кожного українця", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні, 16 лютого, пройшов черговий обмін полоненими між Україною та Росією. Додому повернулися 100 українських воїнів та один цивільний.

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Обмін полоненими Війна Росії проти України Служба безпеки України
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