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СБУ опубликовала эксклюзивное видео сегодняшнего обмена пленными

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Четверг 16 февраля 2023 19:01
СБУ опубликовала эксклюзивное видео сегодняшнего обмена пленными Фото: Украина вернула из российского плена сотню военных и гражданского (t.me/dmytro_lubinetzs)
Автор: Татьяна Степанова

Сегодня, 16 февраля, состоялся очередной обмен пленными между Украиной и Россией. СБУ опубликовало видео возвращения домой 100 украинских защитников и одного гражданского.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Службы безопасности Украины.

Отмечается, что обмен пленными - это результат работы Объединенного центра по координации поиска и освобождения военнопленных, который выполнил решение Координационного штаба по обращению с военнопленными.

"Жизнь каждого украинца - самая высокая ценность! Работаем над тем, чтобы выполнить поручение президента и вернуть из плена каждого украинца", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня, 16 февраля, прошел очередной обмен пленными между Украиной и Россией. Домой вернулись 100 украинских воинов и один гражданский.

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