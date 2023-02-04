СБУ опублікувала ексклюзивне відео сьогоднішнього обміну полоненими

"Це результат роботи Об’єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених, який виконав рішення Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Життя кожного українця - найвища цінність. Працюємо над тим, аби виконати доручення президента України і повернути з полону кожного українця!" - йдеться в описі під відео.

Обмін полоненими 4 лютого

Нагадаємо, що сьогодні Україна повернула з російського полону ще 116 людей. Серед них оборонці Маріуполя, херсонські партизани, снайпери з Бахмутського напрямку та інші герої.

Загалом серед повернутих захисників - двоє офіцерів та 114 рядових і сержантів.

Також Україні вдалося повернути тіло одного нашого загиблого воїна та тіла загиблих іноземних волонтерів-добровольців.

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