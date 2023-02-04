СБУ опубликовала эксклюзивное видео сегодняшнего обмена пленными

"Это результат работы Объединенного центра по координации поиска и освобождения военнопленных, который выполнил решение Координационного штаба по обращению с военнопленными. Жизнь каждого украинца - самая высокая ценность. Работаем над тем, чтобы выполнить поручение президента Украины и вернуть из плена каждого украинца!" - говорится в описании под видео.

Обмен пленными 4 февраля

Напомним, что сегодня Украина вернула из российского плена еще 116 человек. В их числе защитники Мариуполя, херсонские партизаны, снайперы из Бахмутского направления и другие герои.

В общей сложности среди возвращенных защитников - двое офицеров и 114 рядовых и сержантов.

Также Украине удалось вернуть тело одного нашего погибшего воина и тела погибших иностранных добровольцев.

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