СБУ опубликовала эксклюзивное видео сегодняшнего обмена пленными
Служба безопасности обнародовала эксклюзивное видео сегодняшнего обмена пленными. В рамках которого Украине удалось вернуть 116 человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.
"Это результат работы Объединенного центра по координации поиска и освобождения военнопленных, который выполнил решение Координационного штаба по обращению с военнопленными. Жизнь каждого украинца - самая высокая ценность. Работаем над тем, чтобы выполнить поручение президента Украины и вернуть из плена каждого украинца!" - говорится в описании под видео.
Обмен пленными 4 февраля
Напомним, что сегодня Украина вернула из российского плена еще 116 человек. В их числе защитники Мариуполя, херсонские партизаны, снайперы из Бахмутского направления и другие герои.
В общей сложности среди возвращенных защитников - двое офицеров и 114 рядовых и сержантов.
Также Украине удалось вернуть тело одного нашего погибшего воина и тела погибших иностранных добровольцев.
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