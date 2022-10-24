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СБУ опублікувала докази співпраці з Росією президента "Мотор Січ"

Фото: В'ячеслав Богуслаєв (motorsich.com)
Автор: Сергій Пишкін

Після повномасштабного вторгнення Росії, президент "Мотор Січ" В'ячеслав Богуслаєв продовжував поставляти ворогу двигуни та інші запчастини для ударних вертольотів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ.

"Навіть після повномасштабного вторгнення агресора посадовець, який раніше неодноразово обирався народним депутатом від "Партії Регіонів", продовжував постачати двигуни та інші запчастини до російських ударних вертольотів. Тим самим - фактично підтримував ворога та допомагав йому обстрілювати українські міста і села", - пише пресслужба.

Богуслаєв виправдовував вторгнення Росії на територію України, а також висловлював надію на те, що ворогу вдасться зупинити наступ наших воїнів під час звільнення українських земель. Також не цурався розмірковувати про нібито "нацистів" в нашій країні.

"Днями співробітники СБУ затримали посадовця та одного з працівників авіапідприємства і оголосили їм про підозри", - додає СБУ.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що СБУ затримала президента промислового гіганта "Мотор Січ" через підозру у роботі на ворога.

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