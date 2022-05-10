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СБУ опубликовала новый разговор: войска РФ не доверяют своим командирам и готовятся к бунтам

Российские военные (GettyImages)
Автор: Татьяна Самарук

Служба безопасности Украины перехватила разговор оккупанта с отцом. Выяснилось, что русские солдаты перестают доверять своим командирам и готовятся к бунтам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

"Они стоят, их обстреливают, а командир полка такой: "Не отступать!" А сам он где-то на диване сидит там, пьет, наверное..." - рассказывает отцу оккупант, который вместе со своим подразделением пытается выжить в Харьковской области.

В частности, возмущенный мужчина советует сыну не рисковать жизнью, а идти в "отказ".

Также, чтобы отомстить командирам за такое отношение, говорит: "Как только выскочишь - можно снимать погоны, в шапку нас*ать и надеть на голову своему комбата. И пусть, бл*ть, ходит, втирается!... Пошли они нах*й, с такой войнушкой".

Ранее СБУ сообщала, что для того, чтобы скрыть потери на войне, РФ записывает убитых солдат в "без вести пропавших".

Также мы писали, СБУ опубликовала новый разговор оккупантов из Херсонской области.

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