СБУ опубликовала новый разговор: войска РФ не доверяют своим командирам и готовятся к бунтам

Служба безопасности Украины перехватила разговор оккупанта с отцом. Выяснилось, что русские солдаты перестают доверять своим командирам и готовятся к бунтам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.
"Они стоят, их обстреливают, а командир полка такой: "Не отступать!" А сам он где-то на диване сидит там, пьет, наверное..." - рассказывает отцу оккупант, который вместе со своим подразделением пытается выжить в Харьковской области.
В частности, возмущенный мужчина советует сыну не рисковать жизнью, а идти в "отказ".
Также, чтобы отомстить командирам за такое отношение, говорит: "Как только выскочишь - можно снимать погоны, в шапку нас*ать и надеть на голову своему комбата. И пусть, бл*ть, ходит, втирается!... Пошли они нах*й, с такой войнушкой".
Ранее СБУ сообщала, что для того, чтобы скрыть потери на войне, РФ записывает убитых солдат в "без вести пропавших".
Также мы писали, СБУ опубликовала новый разговор оккупантов из Херсонской области.
Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!
Победа будет за нами! Слава Украине!