СБУ опублікувала нову розмову: війська РФ не довіряють своїм командирам і готуються до бунтів

"Вони стоять, їх обстрілюють, а командир полку такий: "Не відступати!" А сам він десь на дивані сидить там, випиває, мабуть…" - розповідає батькові окупант, який разом зі своїм підрозділом намагається вижити у Харківській області.

Зокрема, обурений чоловік радить сину не ризикувати життям, а йти у "відмову".

Також, щоб помститися командирам за таке відношення, каже: "Як тільки вискочиш - можна знімати погони, в шапку нас*ати і надіти на голову своєму комбату. І нехай, бл*ть, ходить, втирається!…Пішли вони нах*й, з такою війною".