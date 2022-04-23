СБУ опубликовала новый разговор: оккупанты шокированы от сопротивления, которое им оказывают ВСУ

Служба безопасности Украины опубликовала разговор оккупанта с сослуживцем. В частности, захватчики шокированы от сопротивления, которое им оказывают Вооруженные Силы Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.
Оккупанты боятся украинских военных и чувствуют себя в опасности даже в тех населенных пунктах, которые им удалось временно оккупировать.
"Устали мы здесь! У нас снайпер сидит... ну его нафиг! Четыре человека снял сегодня", - рассказывает захватчик своему сослуживцу, который тоже воюет в Украине.
Он жалуется на свое командование, которое постоянно отправляет их вперед.
Также его товарищ не удивляется этому и откровенно признает силу украинских воинов.
"Они 8 лет учились воевать. Я видел их, они готовы умереть здесь", - говорит оккупант.
Ранее мы сообщали, что руководство оккупантов не забирает раненых с поля боя и не сообщает о потерях.
Также мы писали, что родители российских военных призывают своих сыновей мародерить в Украине.
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