ru ua
Пт, 22 апреля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Руководство оккупантов не забирает раненых с поля боя и не сообщает о потерях, - СБУ

Новина українською →
Пятница 22 апреля 2022 18:10
Руководство оккупантов не забирает раненых с поля боя и не сообщает о потерях, - СБУ Российские военные (facebook.com.mod.mil.rus)
Автор: Татьяна Самарук

Служба безопасности опубликовала рассказ российского пленного. Оккупант рассказал, что его руководство не хочет забирать раненых с поля боя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

Российский военный, который попал в плен во время отступления захватчиков из-под Киева рассказал, что командир его просто оставил на поле боя вместе с раненым.

"Сказали, что заберут, да так и не забрали. Ребят столько оставили раненых, мертвых...", - сказал захватчик.

Оккупант просит мать, чтобы та шла к командованию и добивалась его обмена. Однако, женщина жалуется, что замполитом знает, что он вместе с 3-4 другими контрактниками в плену. Но информацию об этом не подает.

"В министерстве обороны в списках тебя нет", - жалуется женщина.

Однако, это массовая ситуация, потому что когда женщина разыскивала сына, то общалась со многими матерями.

"Пленный радуется, что остался жив, хотя впереди у него - проверка на причастность к массовым зверствам, которые захватчики совершили вблизи столицы", - говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что мобилизованных в "Л/ДНР" мужчин оккупанты используют, как рабов.

Также мы писали, что родители российских военных призывают своих сыновей мародерить в Украине.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности Украины Вторжение России в Украину
NEWS
58-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
58-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Как в России ищут пути для обхода санкций. И кто ей в этом помогает
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Как в России ищут пути для обхода санкций. И кто ей в этом помогает