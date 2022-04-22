Руководство оккупантов не забирает раненых с поля боя и не сообщает о потерях, - СБУ
Служба безопасности опубликовала рассказ российского пленного. Оккупант рассказал, что его руководство не хочет забирать раненых с поля боя.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.
Российский военный, который попал в плен во время отступления захватчиков из-под Киева рассказал, что командир его просто оставил на поле боя вместе с раненым.
"Сказали, что заберут, да так и не забрали. Ребят столько оставили раненых, мертвых...", - сказал захватчик.
Оккупант просит мать, чтобы та шла к командованию и добивалась его обмена. Однако, женщина жалуется, что замполитом знает, что он вместе с 3-4 другими контрактниками в плену. Но информацию об этом не подает.
"В министерстве обороны в списках тебя нет", - жалуется женщина.
Однако, это массовая ситуация, потому что когда женщина разыскивала сына, то общалась со многими матерями.
"Пленный радуется, что остался жив, хотя впереди у него - проверка на причастность к массовым зверствам, которые захватчики совершили вблизи столицы", - говорится в сообщении.
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