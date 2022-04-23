СБУ опубликовала новый разговор: оккупанты шокированы от сопротивления, которое им оказывают ВСУ

Служба безопасности Украины опубликовала разговор оккупанта с сослуживцем. В частности, захватчики шокированы от сопротивления, которое им оказывают Вооруженные Силы Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

Оккупанты боятся украинских военных и чувствуют себя в опасности даже в тех населенных пунктах, которые им удалось временно оккупировать.

"Устали мы здесь! У нас снайпер сидит... ну его нафиг! Четыре человека снял сегодня", - рассказывает захватчик своему сослуживцу, который тоже воюет в Украине.

Он жалуется на свое командование, которое постоянно отправляет их вперед.

Также его товарищ не удивляется этому и откровенно признает силу украинских воинов.

"Они 8 лет учились воевать. Я видел их, они готовы умереть здесь", - говорит оккупант.