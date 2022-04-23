СБУ опублікувала нову розмову: окупанти шоковані від опору, який їм чинять ЗСУ
Служба безпеки України опублікувала розмову окупанта із співслуживцем. Зокрема, загарбники шоковані від опору, який їм чинять Збройні сили України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.
Окупанти бояться українських військових та почувають себе у небезпеці навіть у тих населених пунктах, які їм вдалося тимчасово окупувати.
"Втомилися ми тут! У нас снайпер сидить… ну його нафіг! Чотири людини зняв сьогодні", - розказує загарбник своєму співслуживцю, який теж воює в Україні.
Він скаржиться на своє командування, яке постійно відправляє їх вперед.
Також його товариш не дивується цьому і відверто визнає силу українських воїнів.
"Вони 8 років навчалися воювати. Я бачив їх, вони готові померти тут", - каже окупант.
Раніше ми повідомляли, що керівництво окупантів не забирає поранених із поля бою та не повідомляє про втрати.
Також ми писали, що батьки російських військових закликають своїх синів мародерити в Україні.
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