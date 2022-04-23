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СБУ опублікувала нову розмову: окупанти шоковані від опору, який їм чинять ЗСУ

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Субота 23 квітня 2022 13:17
СБУ опублікувала нову розмову: окупанти шоковані від опору, який їм чинять ЗСУ СБУ (ssu.gov.ua)
Автор: Тетяна Самарук

Служба безпеки України опублікувала розмову окупанта із співслуживцем. Зокрема, загарбники шоковані від опору, який їм чинять Збройні сили України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

Окупанти бояться українських військових та почувають себе у небезпеці навіть у тих населених пунктах, які їм вдалося тимчасово окупувати.

"Втомилися ми тут! У нас снайпер сидить… ну його нафіг! Чотири людини зняв сьогодні", - розказує загарбник своєму співслуживцю, який теж воює в Україні.

Він скаржиться на своє командування, яке постійно відправляє їх вперед.

Також його товариш не дивується цьому і відверто визнає силу українських воїнів.

"Вони 8 років навчалися воювати. Я бачив їх, вони готові померти тут", - каже окупант.

Раніше ми повідомляли, що керівництво окупантів не забирає поранених із поля бою та не повідомляє про втрати.

Також ми писали, що батьки російських військових закликають своїх синів мародерити в Україні.

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