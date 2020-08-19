СБУ опровергла причастность к "вагнеровской спецоперации"

Служба безопасности Украины опровергает причастность к якобы спецоперации по выманиванию боевиков частной военной компании "Вагнера" из Российской Федерации. Распространяемая в СМИ информация является фейком.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ в Telegram.

В СБУ подчеркнули, что не комментируют "вбросы", однако сделали исключение по этой теме.

"… отмечаем - данные об участии СБУ в так называемой "вагнеровской спецоперации" являются фейком. А его первоисточником, подчеркиваем, больше недели назад было именно российское издание", - говорится в заявлении.

Также подчеркивается, что ни один сотрудник СБУ не участвовал в разговорах боевиков с вербовщиком, которые якобы зафиксированы на слитых записях. А титрование одного из участников разговоров, как "офицер СБУ", является домыслом и манипуляцией.

СБУ призывает украинские СМИ не распространять слухи в пользу недружественных стран.

Отметим, в ряде украинских средств массовой информации появились данные о том, что задержание 33 "вагнеровцев" в Беларуси накануне выборов якобы стало результатом срыва спецоперации СБУ. Якобы российских наемников пытались самолетом доставить из Минска в Киев, чтобы привлечь к ответственности за участие в войне на Донбассе.

Напомним, наемники были задержаны в Беларуси в конце июля, местные силовики обвинили их в подготовке массовых беспорядков.

На прошлой неделе Беларусь передала боевиков "Вагнера" России, хотя украинская сторона направляла запрос об экстрадиции 28 из них за участие в боевых действиях на Донбассе.