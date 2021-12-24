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СБУ говорит, что не открывала дело против нардепа Шевченко

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Украина, Пятница 24 декабря 2021 10:32
СБУ говорит, что не открывала дело против нардепа Шевченко Фото: народный депутат Украины Евгений Шевченко (facebook.com/e.shevchenko76)
Автор: Иванна Шовкун

Следователи Службы безопасности Украины не начинали уголовные производства в отношении народного депутата Украины Евгения Шевченко. Он ранее говорил, что на него завели дело за государственную измену.

Об этом РБК-Украина сообщили в пресс-службе СБУ.

Так, в СБУ отметили, что не начинали уголовные производства в отношении Шевченко по ст. 111 Уголовного кодекса.

"Согласно ст. 482-2 Уголовного процессуального кодекса Украины, досудебное расследование в отношении народного депутата Украины может начать только Генеральный прокурор или лицо, исполняющее его обязанности", - подчеркнули в ведомстве.

Напомним, в начале этой недели о подозрении в государственной измене сообщили Петру Порошенко.

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Служба безопасности Украины
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