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СБУ каже, що не відкривала справу проти нардепа Шевченка

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Україна, П'ятниця 24 грудня 2021 10:32
СБУ каже, що не відкривала справу проти нардепа Шевченка Фото: народний депутат України Євген Шевченко (facebook.com/e.shevchenko76)
Автор: Іванна Шовкун

Слідчі Служби безпеки України не розпочинали кримінальні провадження щодо народного депутата України Євгена Шевченка. Він раніше казав, що на нього завели справу за державну зраду.

Про це РБК-Україна повідомили у прес-службі СБУ.

Так, у СБУ зазначили, що не починали кримінальні провадження стосовно Шевченка за ст. 111 Кримінального кодексу.

"Згідно зі ст. 482-2 Кримінального процесуального кодексу України, досудове розслідування щодо народного депутата України може розпочати лише Генеральний прокурор або особа, яка виконує його обов'язки", - наголосили у відомстві.

Нагадаємо, на початку цього тижня про підозру в державній зраді повідомили Петру Порошенку.

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Служба безпеки України
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