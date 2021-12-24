СБУ каже, що не відкривала справу проти нардепа Шевченка
Фото: народний депутат України Євген Шевченко (facebook.com/e.shevchenko76)
Слідчі Служби безпеки України не розпочинали кримінальні провадження щодо народного депутата України Євгена Шевченка. Він раніше казав, що на нього завели справу за державну зраду.
Про це РБК-Україна повідомили у прес-службі СБУ.
Так, у СБУ зазначили, що не починали кримінальні провадження стосовно Шевченка за ст. 111 Кримінального кодексу.
"Згідно зі ст. 482-2 Кримінального процесуального кодексу України, досудове розслідування щодо народного депутата України може розпочати лише Генеральний прокурор або особа, яка виконує його обов'язки", - наголосили у відомстві.
Нагадаємо, на початку цього тижня про підозру в державній зраді повідомили Петру Порошенку.