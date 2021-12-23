Нардеп Шевченко заявил, что на него завели дело за государственную измену

Народный депутат Евгений Шевченко заявил, что в его отношении возбудила дело Служба безопасности Украины. По его словам, дело открыто по статье 111 Уголовного кодекса, то есть государственная измена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Шевченко.

Как рассказал Шевченко, ему якобы инкриминируют создание "русского мира".

"Если уже информация просочилась, вынужден сообщить, что действительно СБУ открыла для меня дело по ст. 111 УК. Шьют мне создание "русского мира" в Украине... Это связано с моей дружбой с Беларусью", - заявил нардеп.

РБК-Украина обратилось в СБУ за комментарием и готово опубликовать ответ.

Нардеп Шевченко попал в Верховную раду, победив в мажоритарном округе в Запорожье. На выборах он выдвигался от "Слуги народа", но из-за позиции в отношении Беларуси его исключили из правящей фракции.

В частности, в феврале Шевченко присутствовал на мероприятиях непризнанного президента Александра Лукашенко. А в апреле этого года он летал в Беларусь на встречу с главой режима.

Также Шевченко поддерживал незаконное задержание белорусскими силовиками основателя Nexta Романа Протасевича и выражал уважение к "государственности" Беларуси.