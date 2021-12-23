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Нардеп Шевченко заявил, что на него завели дело за государственную измену

Новина українською →
Киев, Четверг 23 декабря 2021 23:20
Нардеп Шевченко заявил, что на него завели дело за государственную измену Фото: Евгений Шевченко, нардеп (facebook.com/e.shevchenko76)
Автор: Дмитрий Левицкий

Народный депутат Евгений Шевченко заявил, что в его отношении возбудила дело Служба безопасности Украины. По его словам, дело открыто по статье 111 Уголовного кодекса, то есть государственная измена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Шевченко.

Как рассказал Шевченко, ему якобы инкриминируют создание "русского мира".

"Если уже информация просочилась, вынужден сообщить, что действительно СБУ открыла для меня дело по ст. 111 УК. Шьют мне создание "русского мира" в Украине... Это связано с моей дружбой с Беларусью", - заявил нардеп.

РБК-Украина обратилось в СБУ за комментарием и готово опубликовать ответ.

Нардеп Шевченко попал в Верховную раду, победив в мажоритарном округе в Запорожье. На выборах он выдвигался от "Слуги народа", но из-за позиции в отношении Беларуси его исключили из правящей фракции.

В частности, в феврале Шевченко присутствовал на мероприятиях непризнанного президента Александра Лукашенко. А в апреле этого года он летал в Беларусь на встречу с главой режима.

Также Шевченко поддерживал незаконное задержание белорусскими силовиками основателя Nexta Романа Протасевича и выражал уважение к "государственности" Беларуси.

Напомним, в начале этой недели о подозрении в государственной измене сообщили Петру Порошенко.

Еще одним нардепом, которого подозревают в государственной измене, является Виктор Медведчук.

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Служба безопасности Украины госизмена Евгений Шевченко
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