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СБУ за октябрь нейтрализовала более 50 кибератак на госорганы

Автор: Сергей Пышкин

Специалисты ситуационного центра обеспечения кибербезопасности в течение октября нейтрализовали 57 кибератак. Все они были направлены на системы органов государственной власти.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Это произошло вследствие непосредственного анализа более 28 000 критических событий информационной безопасности, выявленных в текущем месяце", - пишет пресс-служба.

Отмечается, что основными киберугрозами были:

  • Соединение с командно-контрольными серверами (C&C Server);
  • Попытки получения несанкционированного доступа (Brute Force Attack);
  • Атаки на веб-приложения (Web App Attack);
  • Вредоносное программное обеспечение (Malware).

Отмечается, что на базе Ситуационного центра обеспечения кибербезопасности установлена система управления событиями информационной безопасности, которая контролирует состояние информационной безопасности в реальном времени.

В то же время потенциально критические события обрабатываются аналитиками безопасности, что позволяет оперативно предотвращать угрозы.

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Служба безопасности УкраиныУкраина