СБУ за жовтен нейтралізувала більше 50 кібератак на держоргани

Фахівці Ситуаційного центру забезпечення кібербезпеки протягом жовтня нейтралізували 57 кібератак. Усі вони були направлені на системи органів державної влади.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ.
"Це відбулося через безпосередній аналіз понад 28 000 критичних подій інформаційної безпеки, виявлених у поточному місяці", - пише пресслужба.
Зазначається, що основними кіберзагрозами були:
Зазначається, що на базі Ситуаційного центру забезпечення кібербезпеки встановлена система управління подіями інформаційної безпеки, яка контролює стан інформаційної безпеки в реальному часі.
Водночас потенційно критичні події обробляються аналітиками безпеки, що дозволяє оперативно запобігати загрозам.