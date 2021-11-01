RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

СБУ за жовтен нейтралізувала більше 50 кібератак на держоргани

Автор: Сергій Пишкін

Фахівці Ситуаційного центру забезпечення кібербезпеки протягом жовтня нейтралізували 57 кібератак. Усі вони були направлені на системи органів державної влади.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ.

"Це відбулося через безпосередній аналіз понад 28 000 критичних подій інформаційної безпеки, виявлених у поточному місяці", - пише пресслужба.

Зазначається, що основними кіберзагрозами були:

  • З'єднання з командно-контрольними серверами (C&C Server);
  • Спроби отримання несанкціонованого доступу (Brute Force Attack);
  • Атаки на веб-додатки (Web App Attack);
  • Шкідливе програмне забезпечення (Malware).

Зазначається, що на базі Ситуаційного центру забезпечення кібербезпеки встановлена система управління подіями інформаційної безпеки, яка контролює стан інформаційної безпеки в реальному часі.

Водночас потенційно критичні події обробляються аналітиками безпеки, що дозволяє оперативно запобігати загрозам.

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки УкраїниУкраїна