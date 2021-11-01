СБУ за октябрь нейтрализовала более 50 кибератак на госорганы
Специалисты ситуационного центра обеспечения кибербезопасности в течение октября нейтрализовали 57 кибератак. Все они были направлены на системы органов государственной власти.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.
"Это произошло вследствие непосредственного анализа более 28 000 критических событий информационной безопасности, выявленных в текущем месяце", - пишет пресс-служба.
Отмечается, что основными киберугрозами были:
- Соединение с командно-контрольными серверами (C&C Server);
- Попытки получения несанкционированного доступа (Brute Force Attack);
- Атаки на веб-приложения (Web App Attack);
- Вредоносное программное обеспечение (Malware).
Отмечается, что на базе Ситуационного центра обеспечения кибербезопасности установлена система управления событиями информационной безопасности, которая контролирует состояние информационной безопасности в реальном времени.
В то же время потенциально критические события обрабатываются аналитиками безопасности, что позволяет оперативно предотвращать угрозы.