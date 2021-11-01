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СБУ за жовтен нейтралізувала більше 50 кібератак на держоргани

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Понеділок 01 листопада 2021 22:25
СБУ за жовтен нейтралізувала більше 50 кібератак на держоргани Фото: СБУ за жовтен нейтралізувала більше 50 кібератак на держоргани (freepik)
Автор: Сергій Пишкін

Фахівці Ситуаційного центру забезпечення кібербезпеки протягом жовтня нейтралізували 57 кібератак. Усі вони були направлені на системи органів державної влади.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ.

"Це відбулося через безпосередній аналіз понад 28 000 критичних подій інформаційної безпеки, виявлених у поточному місяці", - пише пресслужба.

Зазначається, що основними кіберзагрозами були:

  • З'єднання з командно-контрольними серверами (C&C Server);
  • Спроби отримання несанкціонованого доступу (Brute Force Attack);
  • Атаки на веб-додатки (Web App Attack);
  • Шкідливе програмне забезпечення (Malware).

Зазначається, що на базі Ситуаційного центру забезпечення кібербезпеки встановлена система управління подіями інформаційної безпеки, яка контролює стан інформаційної безпеки в реальному часі.

Водночас потенційно критичні події обробляються аналітиками безпеки, що дозволяє оперативно запобігати загрозам.

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Служба безпеки України Україна
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