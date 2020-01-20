СБУ: на оккупированном Донбассе незаконно удерживают 184 человека

В Службе безопасности Украины назвали количество людей, которые по состоянию на сегодня незаконно лишены свободы на временно оккупированных территориях Донбасса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Отмечается, что незаконно удерживаемыми считают 184 человека.

"В рамках Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины, по данным информационного учета Объединенного центра по координации поиска, освобождения незаконно лишенных свободы лиц в районе осуществление мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях по состоянию на 20.01.2020 запрашиваются как незаконно лишенные свободы на территории ВОТ в Донецкой и Луганской областях - 184 человека", - говорится в сообщении.

Ранее стали известны имена 44 человек, которые в рамках обмена пленными были переданы представителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Напомним, последний обмен пленными прошел 29 декабря 2019 года, в ходе него были освобождены 76 украинцев с оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.