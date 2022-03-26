СБУ: оккупанты устраивают в Мелитополе проплаченный митинг в поддержку "российских властей"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Запорожской областной военной администрации.

По данным Службы безопасности Украины, участникам такой акции захватчики обещают заплатить 1200 рублей.

Мероприятие намерены провести в субботу, 26 марта, в 08:00 на центральной площади Мелитополя.

"Всем желающим "подзаработать", тем самым изменяя своей Родине, необходимо будет держать российский оккупационный флаг и "искренне" радоваться видеокамеры", - говорится в сообщении.

В ОВА в этом контексте отметили, что руководитель Кремля Путин "закупил только для своих войск 40 тыс. пластиковых пакетов, а для предателей даже не предусмотрены пакеты".

"Это лишь отдельные элементы телефонных разговоров российских оккупантов, которые удалось перехватить сотрудникам СБУ", - говорится в публикации.