СБУ: окупанти влаштовують у Мелітополі проплачений мітинг на підтримку "російської влади"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Запорізької обласної військової адміністрації.

За даними Служби безпеки України, учасникам такої акції загарбники обіцяють заплатити 1200 рублів.

Захід мають намір провести в суботу, 26 березня, о 08:00 на центральній площі Мелітополя.

"Всім бажаючим "підзаробити", тим самим зраджуючи власну Батьківщину, необхідно буде тримати російський окупаційний прапор та "щиро" радіти на відеокамери", - йдеться в повідомленні.

В ОВА в цьому контексті зауважили, що керівник Кремля Путін "закупив тільки для своїх військ 40 тис.пластикових пакетів, а для зрадників навіть не передбачені пакети".

"Це лише окремі елементи телефонних розмов російських окупантів, які вдалося перехопити співробітникам СБУ", - йдеться в публікації.