СБУ оголосила ще одну підозру голові центробанку РФ Набіулліній

За матеріалами справи і висновками незалежних досліджень, керівниця центробанку Росії Ельвіра Набіулліна була завчасно поінформована про плани російського диктатора Володимира Путіна щодо повномасштабного вторгнення в Україну і приймала рішення центробанку, які забезпечили військову агресію.

Набіулліна змінила стратегію роботи російського центробанку для підтримки окупації, уникнення санкцій проти РФ за вторгнення в Україну, а також для полегшення фінансування окупаційних угруповань.

Матеріали розслідування також свідчать, що гроші на рахунках російського центробанку, відкритих в інших країнах, фактично є одним з інструментів ведення війни. Йдеться про майже 300 млрд доларів, які завдяки міжнародним партнерам України заблоковані на рахунках центробанку РФ.

"На підставі доказової бази, зібраної СБУ та ОГП, ця сума у перспективі може підлягати конфіскації, як кошти юридичної особи, до якої будуть застосовані заходи кримінально-правового характеру, як це передбачено законодавством", - йдеться у повідомленні.

У рамках розслідування підозру оголосили голові центрального банку рф Ельвірі Набіулліній (планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни - ч. 2 ст. 437 ККУ).