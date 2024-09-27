СБУ оголосила ще одну підозру голові центробанку РФ Набіулліній

Українські правоохоронці зібрали докази причетності центробанку РФ до забезпечення війни проти України. Підозру отримала голова центробанку Ельвіра Набіулліна.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр Служби безпеки України.
За матеріалами справи і висновками незалежних досліджень, керівниця центробанку Росії Ельвіра Набіулліна була завчасно поінформована про плани російського диктатора Володимира Путіна щодо повномасштабного вторгнення в Україну і приймала рішення центробанку, які забезпечили військову агресію.
Набіулліна змінила стратегію роботи російського центробанку для підтримки окупації, уникнення санкцій проти РФ за вторгнення в Україну, а також для полегшення фінансування окупаційних угруповань.
Матеріали розслідування також свідчать, що гроші на рахунках російського центробанку, відкритих в інших країнах, фактично є одним з інструментів ведення війни. Йдеться про майже 300 млрд доларів, які завдяки міжнародним партнерам України заблоковані на рахунках центробанку РФ.
"На підставі доказової бази, зібраної СБУ та ОГП, ця сума у перспективі може підлягати конфіскації, як кошти юридичної особи, до якої будуть застосовані заходи кримінально-правового характеру, як це передбачено законодавством", - йдеться у повідомленні.
У рамках розслідування підозру оголосили голові центрального банку рф Ельвірі Набіулліній (планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни - ч. 2 ст. 437 ККУ).
Варто зазначити, що проти очільниці центробанку Росії Ельвіри Набіулліної вже відкрита кримінальна справа. На початку 2023 року їй оголосили підозру за введення так званої "рубльової зони" на тимчасово окупованій території України.
Також проти Набіулліної запровадили санкції США та Велика Британія за війну РФ проти України.
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