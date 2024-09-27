СБУ объявила еще одно подозрение главе центробанка РФ Набиуллиной

По материалам дела и выводам независимых исследований, руководитель центробанка России Эльвира Набиуллина была заранее проинформирована о планах российского диктатора Владимира Путина по полномасштабном вторжению в Украину и принимала решения центробанка, которые обеспечили военную агрессию.

Набиуллина изменила стратегию работы российского центробанка для поддержки оккупации, избегания санкций против РФ за вторжение в Украину, а также для облегчения финансирования оккупационных группировок.

Материалы расследования также свидетельствуют о том, что деньги на счетах российского центробанка, открытых в других странах, фактически являются одним из инструментов ведения войны. Речь идет о почти 300 млрд долларов, которые благодаря международным партнерам Украины заблокированы на счетах центробанка РФ.

"На основании доказательной базы, собранной СБУ и ОГП, эта сумма в перспективе может подлежать конфискации как средства юридического лица, к которому будут применены меры уголовно-правового характера, как это предусмотрено законодательством", - говорится в сообщении.

В рамках расследования подозрение объявили главе центрального банка России Эльвире Набиуллиной (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны - ч. 2 ст. 437 УКУ).