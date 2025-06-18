СБУ оголосила в розшук російського співака Лепса

Справа Лепса

У березні 2025 року СБУ заочно повідомила про підозру російському співаку Григорію Лепсу за двома статтями ККУ - за фінансування окупантів та виправдовування збройної агресії проти України.

За даними слідства, ще влітку 2023 року Григорій Лепсверідзе пообіцяв платити по мільйону російських рублів (приблизно 460 тисяч гривень) за кожен знищений танк ЗСУ.

Крім того, він передавав російським загарбникам бронежилети, одяг та харчові продукти, про що розповідає в інтерв'ю російським пропагандистам.

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