СБУ объявила в розыск российского певца Лепса

Дело Лепса

В марте 2025 года СБУ заочно сообщила о подозрении российскому певцу Григорию Лепсу по двум статьям УКУ - за финансирование оккупантов и оправдание вооруженной агрессии против Украины.

По данным следствия, еще летом 2023 года Григорий Лепсверидзе пообещал платить по миллиону российских рублей (примерно 460 тысяч гривен) за каждый уничтоженный танк ВСУ.

Кроме того, он передавал российским захватчикам бронежилеты, одежду и продукты питания, о чем рассказывает в интервью российским пропагандистам.

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