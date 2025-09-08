СБУ оголосила в розшук російського репера Тіматі

Підозра Тіматі

Нагадаємо, у червні 2025 року СБУ заочно повідомила реперу про підозру у порушенні порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію. Йому інкримінують посягання на незалежність та територіальну цілісність України.

За даними слідства, Тіматі не лише відкрито підтримував агресивну політику Кремля, а й брав активну участь у заходах на підтримку російського диктатора Володимира Путіна.

Зокрема, він виступав його довіреною особою на президентських виборах у 2012, 2018 та 2024 роках, а також був присутній на інавгураційних церемоніях.

Окрім цього, репер публічно схвалював російську агресію, анексію Криму та дії, що грубо порушують фундаментальні права України на незалежність, суверенітет і територіальну цілісність.

Крім того, Тіматі внесений до бази сайту "Миротворець".